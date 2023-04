Pd: Madia, ‘guidare agenda politica con proposte concrete’

Aprile 27, 2023

Roma, 27 apr. (Adnkronos) – “Un ciclo di seminari per rispondere al vuoto del governo”. La deputata Pd, Marianna Madia, spiega così l’iniziativa che coordina insieme alla collega Lia Quartapelle. Le due esponenti dem lanciano un percorso di elaborazione di idee per aggiungere proposte concrete all’offerta del Partito Democratico.

“Al prossimo test elettorale vinciamo non solo con il confronto tra leadership, non solo stando in piazza, non solo rispondendo con un governo ombra alle non proposte del governo. Dobbiamo provare a guidare l’agenda politica con proposte concrete che rispondano al dramma del ceto medio, di tutte quelle famiglie che sulla carta sembrano stare bene ma nella realtà fanno una grandissima fatica e vivono nella paura di scivolare verso ulteriore impoverimento”, argomenta Madia.

I primi tre seminari di maggio, a iscrizione libera, inizieranno dai temi della sanità, dell’immigrazione e dei salari, con la partecipazione tra gli altri di Alessio d’Amato, Giorgio Gori, Maurizio Ferrara e Valeria Zurla.