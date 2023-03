Pd: Magi, ‘+Europa pronta a lavorare su temi comuni’

Marzo 12, 2023

Roma, 12 mar. (Adnkronos) – “Auguri di buon lavoro a Elly Schlein, al presidente Bonaccini, e a tutta la comunità del Partito Democratico. In Parlamento e nel Paese ci attende un duro lavoro comune, insieme alle altre forze di opposizione, per costruire e rafforzare un argine democratico a tutela dei diritti e delle libertà, civili e sociali. La lotta intransigente per la democrazia richiede che i partiti siano riformati e gli strumenti di partecipazione rinnovati. Le opposizioni riusciranno ad essere unite soltanto se avranno modo di lavorare su obiettivi chiari e comuni. Abbiamo l’occasione di iniziare dal superamento della Bossi-Fini. Partiamo da qui”. Lo dichiara Riccardo Magi, segretario di +Europa.