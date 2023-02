Pd: Majorino, ‘a primarie voto Schlein, con lei cambiamento e garanzia unità’

Febbraio 21, 2023

Roma, 21 feb. (Adnkronos) – “Alle Primarie del Pd di domenica 26 febbraio voto, convintamente, Elly Schlein. Non è una grande novità: in queste settimane, quando i giornalisti mi domandavano cosa avrei fatto, l’ho sempre (ovviamente) dichiarato. Qui mi soffermo sulla cosa spiegando i motivi di questa scelta: essenzialmente sono tre”. Così Pierfrancesco Majorino su Fb.

“Il primo riguarda il fatto che, con lei, una femminista tosta ed europeista che conosco bene e stimo profondamente, possiamo portare tanta aria fresca alla guida di un partito che ne ha davvero molto molto bisogno. Elly parla il linguaggio del cambiamento e dell’apertura. E questo ci serve. Il secondo è relativo alla piattaforma, al programma, di Elly e di chi la sostiene. Mi pare di poter dire che c’è un giusto mix tra radicalità (su diritti, lavoro, lotta alla precarietà, sanità pubblica, ambiente e tanto altro) e pragmatismo”.

“Il terzo, il terzo motivo, per cui la voto convintamente è l’unità. La candidatura di Elly Schlein mi garantisce pienamente su di un punto. Qualsiasi sia l’esito delle primarie il Pd andrà avanti, nella sua fase di indispensabile ricostruzione, mostrando coesione e mostrandone di più che in passato. Io di questo son convinto e credo che Schlein sia una assoluta garanzia. Ovviamente lo è anche Stefano Bonaccini. Persona che apprezzo e che ho sentito sempre al fianco con generosità nella nostra difficilissima sfida lombarda”.

“Fatte le primarie, individuata (finalmente…) la leadership -aggiunge Majorino-, dovremo lavorare tutti cocciutamente insieme, che è la prima condizione per far capire cosa intenda fare e dire il Pd, quale sia il suo punto di vista sul mondo, quali alleanze si possano realizzare, come si possa tornare a vincere. Per quel che conta darò sempre il mio contributo in questa direzione”.