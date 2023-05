Pd: Malpezzi, ‘dispiaciuta per Cottarelli, non minimizzare malessere’

Maggio 8, 2023

Roma, 8 mag (Adnkronos) – “Sono molto dispiaciuta per la decisione di Carlo Cottarelli di dimettersi da senatore lasciando così anche il nostro gruppo parlamentare”. Lo dice Simona Malpezzi, senatrice del Pd.

“Le uscite di questi giorni dal Pd che non condivido perché ritengo che in un partito plurale ci sia spazio per tutte le posizioni, indicano però un malessere e uno spaesamento che non può essere minimizzato e tantomeno trascurato -prosegue Malpezzi-. La nostra più grande qualità è sempre stata quella di essere un partito plurale: lo abbiamo nel nostro dna ed è la nostra natura. Per questo sono certa che chi guida la nostra comunità si farà interprete di una preoccupazione che è di tutti noi. Spero che si trovi al più presto lo spazio per un momento di riflessione comune”.