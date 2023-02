Pd: Maraio (Psi), ‘auguri di buon lavoro a Schlein’

Febbraio 27, 2023

Roma, 27 feb (Adnkronos) – “Auguri di buon lavoro ad Elly Schlein per la vittoria delle primarie del Pd. Il forte mandato che ha ricevuto dal popolo del centrosinistra dovrà essere tradotto nella costruzione di una proposta plurale, ampia, moderna e credibile, non più appiattita sul liberismo ma che guardi al lavoro e dia le giuste risposte agli ultimi. Le prossime elezioni amministrative saranno un primo importante banco di prova per l’intera coalizione”. Lo ha dichiarato il segretario del Psi Enzo Maraio.