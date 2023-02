Febbraio 13, 2023

Roma, 13 feb. (Adnkronos) – “Il voto nei circoli Pd premia nettamente Stefano Bonaccini, ora lavoriamo ad una conferma alle primarie. In fondo serve a tutti che il principale partito dell’opposizione torni in campo. Stefano è la persona giusta per preparare una prossima vittoria elettorale”. Lo scrive su twitter l’esponente dem, Andrea Marcucci.