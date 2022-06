Pd: Meloni, ‘grazie Letta, italiani ora conoscono i tuoi sì e i tuoi no’

Giugno 17, 2022

Roma, 17 giu. (Adnkronos) – “Grazie Enrico, è un bene che gli italiani siano informati sui vostri piani per il futuro della Nazione”. Lo scrive su Facebook Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, costruendo un manifesto elettorale che prende spunto da quanto affermato dal segretario del Pd, Enrico Letta: “penserò a costruire una proposta di futuro che è l’opposto dei sì e dei no detti da Giorgia Meloni in Andalusia”.

“Quindi -si legge nel volantino postato dalla leader di Fdi- Enrico Letta dice: no al lavoro della nostra gente, no ai confini sicuri, no alla cultura della vita; sì alla grande finanza internazionale, sì all’immigrazione incontrollata, sì all’abisso della morte”.