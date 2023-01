Pd: Mirabelli, ‘Schlein occasione da non perdere’

Gennaio 15, 2023

Roma, 15 gen. (Adnkronos) – “Bella mattinata di politica con Elly Schlein oggi a Milano. Tante persone, tanta passione e tanta energia. La voglia di riconnettere il Pd con chi fa più fatica, chi ha bisogno di opportunità, chi non sopporta le diseguaglianze che aumentano e chi pensa che diritti sociali e civili sono tra loro inscindibili. Servono scelte chiare e discontinuità per tornare a essere credibili agli occhi di chi non ci vota più. Elly rappresenta una occasione da non perdere”. Così il senatore del Pd Franco Mirabelli, commentando l’iniziativa di Wlly Schlein questa mattina a Milano.