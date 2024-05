Pd: Morani, ‘Fassino? Ci sarà sicuramente equivoco’

2 Maggio 2024

Roma, 2 mag. (Adnkronos) – Il ‘caso’ Fassino a Fiumicino? “Conosco Piero da tanti anni, da moltissimo tempo e non posso assolutamente credere a questa cosa. Deve essere certamente frutto di un grande equivoco e mi aspetto, come successo in altre situazioni in cui ho difeso altre persone, che poi alla fine venga fuori che avevo ragione io”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, la candidata alle europee per il Pd Alessia Morani, intervistata da Giorgio Lauro.