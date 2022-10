Pd: Morani, ‘una catastrofe, ora Congresso in tempi brevi o non troviamo più il partito’

Ottobre 6, 2022

Roma, 6 ott (Adnkronos) – “Letta ha detto che la sconfitta non è stata catastrofica. Per me invece è stata catastrofica”. Lo ha detto Alessia Morani alla Direzione del Pd, spiegando: “Perdiamo per una linea politica confusa e ondivaga”, perchè “abbiamo parlato fino allo sfinimento del campo largo con grillini, a un certo punto e diventato campo santo”.

Per la deputata uscente, “la nostra leadership mancava di empatia, popolarità e forza che serve”. Sulle donne, tra l’altro Morani ha detto: “La sostituzione di Delrio e Marcucci era una operazione politica di estirpazione di ciò che rimaneva del renzismo, non una valorizzazione delle donne”.

Per l’ex deputata “la responsabilità non è solo del segretario, ora c’è il tiro a freccette, ma di tutto il gruppo dirigente. Serve un Congresso di rigenerazione, di ripartenza, non scioglienti o cambi di nome, con tempi brevi e certi. Ci sono tentativi di dilazione, evitiamo di tenere in ostaggio una comunità politica. Se si allunga troppo il brodo non troviamo più il Pd”.