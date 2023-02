Pd: Morassut, ‘con Schlein può riprendere percorso indicato al Lingotto’

Febbraio 24, 2023

Roma, 24 feb. – (Adnkronos) – “Chi come me la conta delle tessere non l’ha mai davvero fatta, non ha mai contato gli eletti da affiliare e i voti li ha presi sempre per strada, sogna un partito davvero diverso. Davvero un partito-movimento. Sorprendente e mobile. Aperto e creativo. Questa era l’ispirazione originaria del Pd del Lingotto che fu ostacolata quasi subito e mai sperimentata. Non è vero che quel Pd non fosse di sinistra perché molti temi oggi cruciali erano già inscritti nella carta dei valori. E non è vero che non avevamo una idea di partito nuovo: era pronta una conferenza organizzativa centrata su forum orizzontali e non si sterili dipartimenti verticali. Oggi quel cammino può riprendere, naturalmente aggiornato, con una visione critica delle nuove condizioni. Ed è Elly Schlein che può farlo, innovando quel cammino, coinvolgendo una generazione che ha vissuto i rovesci della politica italiana e mondiale e vuole cambiare le cose”. Così il deputato e vicepresidente della Commissione trasporti della Camera, Roberto Morassut.

“E per questo serve un altro partito. Davvero senza correnti. Vere o mascherate che siano. Per questo – aggiunge – ho sostenuto e spinto Elly anche quando non era formalmente candidata. Apprezzo Bonaccini che conosco da anni. Ma serve un cambio profondo, strutturale. Elly lo interpreta meglio di tutti secondo me”.