Pd: Morassut, ‘congresso e primarie? serve percorso più dirompente’

Ottobre 6, 2022

Roma, 6 ott. (Adnkronos) – “Serve un percorso costituente che non sia un congresso nè una primarie tra due sfidanti per la segreteria. Ma se facciamo un percorso costituente a regole vigenti significa fare le primarie” mentre “noi dobbiamo scegliere un percorso più dirompente. Abbiamo un ‘brain’ di 10-15 figure che possa offrici un manuale per sinistra per i prossimi dieci anni e farlo correre in mille assemblee per il Paese?”. Così Roberto Morassut in Direzione.

“Non dobbiamo invitare noi qualcuno ma andare noi nei luoghi. Per fare questo occorre intervenire sulla regola statutaria. Qui il tema non è cambiare nome ma al termine di una costituente c’è anche la definizione della denominazione”.