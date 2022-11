Novembre 11, 2022

Roma, 11 nov. (Adnkronos) – “Abbiamo firmato un appello come donne del Pd per richiedere il Congresso a gennaio, come data direi che potrebbe andare bene quella di domenica 15 gennaio. Dobbiamo accorciare i tempi perché c’è un governo di destra a cui dobbiamo contrapporre un partito forte, i tempi novecenteschi non possono andare bene in questa fase”. A parlare, ospite di Rai Radio1 a Un Giorno da Pecora, è Alessandra Moretti, europarlamentare del Partito Democratico.