Pd: Moretti, ‘no a 4 fasi, congresso a gennaio’

Ottobre 6, 2022

Roma, 6 ott. (Adnkronos) – “Letta ha detto: 4 fasi per un nuovo segretario in primavera ed un presidio davanti all’ambasciata dell’Iran. Avrebbe dovuto dire: subito un segretario forte e legittimato per rispondere come opposizione a un governo di destra e convocare una grande manifestazione di piazza per le ragazze di Teheran e a sostegno dell’Ucraina, nel nome della tutela della democrazia. Il Pd deve essere in grado di dare risposte al più presto al Paese. Come si fa a non capire che marzo è troppo tardi? Davvero, basta con la psicanalisi del Nazareno, con questo conservatorismo che non appartiene al nostro Dna. Usciamo dalle sabbie mobili di una discussione sterile e asfittica che lascia un campo largo, quello sì, al governo della Meloni”. Così in un post su Facebook l’eurodeputata del Pd Alessandra Moretti.