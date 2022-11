Pd: Moretti, ‘sabato in Assemblea petizione per anticipo Congresso’

Novembre 14, 2022

Roma, 14 nov (Adnkronos) – “Abbiamo deciso con un gruppo di donne di suonare la sveglia al Pd in un momento in cui ci dovrebbe essere un’opposizione forte a questo governo: non esiste che la nuova leadership si manifesti a marzo”. Lo ha detto l’eurodeputata del Pd Alessandra Moretti a ‘Omnibus’, su La7.

“Abbiamo proposto luna petizione che ha già raccolto in pochi giorni più di 700 firme. Sabato ci sarà l’assemblea, tra l’altro da remoto e non si capisce perché. In quella sede porteremo ufficialmente la richiesta di anticipare il congresso a gennaio, con le firme raccolte -ha aggiunto-. Il Pd deve tornare a fare il Pd senza essere stretto in una tenaglia tra M5S e Terzo Polo”.

“Ancora una volta sono le donne ad essere le più pragmatiche: non ci dobbiamo perdere in discussioni eterne, ma ritrovare subito una linea. Non mi candido ma lavoro in prima persona affinché il partito democratico torni ad essere forte e fiero della sua storia e sicuro delle sue potenzialità”, ha detto ancora Moretti.