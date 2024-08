Pd: Mori, ‘a festa nazionale Unità due giorni di tavoli per portare donne al centro agenda’

30 Agosto 2024

Roma, 30 ago. (Adnkronos) – “Sabato 31 agosto e domenica 1 settembre daremo vita ad un appuntamento inedito di partecipazione femminile e femminista, che sta già segnando questa Festa nazionale e che proseguirà nei prossimi mesi”. Lo dichiara la portavoce nazionale Conferenza delle Democratiche, Roberta Mori illustrando l’iniziativa delle Donne Democratiche che si terrà domani e domenica alla Festa nazionale dell’Unità di Reggio Emilia.

“Sono 250 iscritte – continua Mori – in poco più di un mese (estivo) a 8 tavoli di lavoro che spaziano da occupazione e parità salariale, salute e diritti riproduttivi, stereotipi di genere e prevenzione della violenza, welfare e lavoro di cura, multiculturalità e integrazione, rappresentanza paritaria e leadership condivisa, sino alla costruzione di pace e diritti umani e di uno sviluppo differente in Europa e nel mondo”.

“Il nostro obiettivo – conclude Mori – è portare al centro dell’agenda del Pd e del campo progressista il protagonismo delle donne, senza le quali non ci può essere cambiamento culturale e alternativa politica. I nostri tavoli tematici di lavoro rappresentano un’innovazione straordinaria e una concreta speranza politica per le donne in un Paese nel quale la destra oscurantista sta togliendo loro diritti e libertà. Mai più residuali o irrilevanti, la nostra proposta unitaria cambierà il modello di leadership e di potere, al servizio di tutte.”