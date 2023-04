Pd: Muroni, ‘molto legata a Schlein ma non sarò in segreteria’**

Aprile 6, 2023

Roma, 6 apr. (Adnkronos) – “Ho provato a dire a giornalisti e curiosi la verità, ma non serve. Io non sarò nella prossima segreteria del Pd come responsabile ambiente. Elly, alla quale sono molto legata (anche quando non vinceva) lo sa da tempo ed il tutto è pacifico”. Così Rossella Muroni su Fb.

“Ho fatto negli ultimi mesi le mie scelte professionali e di vita ed il mio impegno continua in altre forme, sempre con la stessa passione. Ovviamente continuo a pensare che fare un mega inceneritore a Roma sia una minchiata pazzesca ma non è questo che mi terra’ lontana dalla segreteria del Pd. Il fatto che non si riesca a crederlo la dice lunga sulla situazione di degrado del dibattito (pettegolezzo) politico”.