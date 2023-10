Pd: Napoli a Schlein, ‘mobilitarsi? Inutile senza proposte serie e condivise’

Ottobre 4, 2023

Roma, 4 ott. (Adnkronos) – “Elly Schlein vuole il Pd in mobilitazione permanente nelle piazze, a fianco della Cgil e di quanti contestano le scelte del governo. Anche Azione ritiene profondamente sbagliate le decisioni di Meloni sulla sanità e la sua reticenza sul salario minimo, ma non crediamo nel potere salvifico e nella forza di redenzione della piazza. Azione contesta sul punto il governo di destra, e alle opposizioni, al Pd soprattutto, ha proposto e propone una iniziativa comune sulla sanità come sul salario minimo. Le leggi nascono in Parlamento e in Parlamento vanno contestate, per essere modificate o bocciate”. Così Osvaldo Napoli, della segreteria nazionale di Azione.

“Dalla piazza possono salire grandi rumori, ma poco o niente di utile al Paese – continua -. Azione è preoccupata quanto e più del Pd per la piega data dal governo alla politica sanitaria. Non basta invocare una diversa e migliore qualità della spesa regionale se poi si vuole ridurre quella spesa e si gira la testa dall’altra parte sulle liste d’attesa, sulla medicina preventiva oncologica”. “L’impoverimento sociale dell’Italia comincia dalla sanità pubblica e dalle diseguaglianze a essa collegate. Su questo Azione invita le opposizioni a una grande battaglia parlamentare”, conclude Napoli.