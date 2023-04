Pd: Napoli, ‘polemiche su armocromista anno zero della politica’

Aprile 29, 2023

Roma, 29 apr. (Adnkronos) – “Botta e risposta sui social, ironie e volgarità senza limite, da 24 ore il discorso pubblico è monopolizzato dall’armocromista di Elly Schlein. Siamo all’anno zero della politica. Del Pnrr, del Mes, della figura di palta fatta dal centrodestra sul Documento di economia e finanza non interessa più. L’Unione europea, la Bce e i mercati hanno riacceso le luci sul nostro debito pubblico e la politica si scanna sull’armocromista di Schlein. E poi qualcuno ha anche la faccia tosta di interrogarsi sul perché la gente non va più a votare”. Così Osvaldo Napoli di Azione.