Ottobre 30, 2022

Roma, 30 ott. (Adnkronos) – “La discussione sui tempi rischia di essere insensata. Non conta tanto la durata ma come impieghiamo questo tempo. Se noi da oggi organizziamo sul territorio, da Nord a Sud, incontri e iniziative non credo sarà tempo sprecato. Il nostro congresso si deve riempire di contenuti stando nel Paese reale e facendo opposizione al governo anche perchè, viste le prime mosse, abbiamo davanti le praterie…”. Così Dario Nardella del Pd a SkyTg24.