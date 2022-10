Pd: Nardella, ‘è nostra traversata nel deserto ma è anche grande occasione’

Ottobre 6, 2022

Roma, 6 ott. (Adnkronos) – “Oggi c’è la sensazione che abbiamo smarrito la missione” originaria del Pd e che si siano “assunte le diverse tradizioni come recinti in cui racchiudere gruppi diversi che si combattono tra loro. Non si comincia un viaggio con un equipaggio dilaniato da vecchi rancori e preoccupato di gettare dalla nave chi vi si affaccia la prima volta. Sono le parole di Walter Veltroni nel discorso di insediamento da segretario del Pd. Questo viaggio va iniziato senza evocare un’unità che esorcizzi le divisioni. Sarà la nostra traversata nel deserto, ma sarà una grande occasione”. Così Dario Nardella in Direzione.

“Il nostro congresso non può essere un voto sulle alleanze. Resto il principio delle primarie come regola. Ha fatto bene Letta ad indicare un percorso e dei tempi. Non bisogna allungare il brodo e aprire al massimo questo congresso partendo dai programmi e non dalle candidature”.