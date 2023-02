Pd: Nardella, ‘Giarrusso? Non basta solo chiedere scusa’

Febbraio 1, 2023

Roma, 1 feb. (Adnkronos) – “Giarrusso? Di lui tante cose non le sapevo. Ad esempio mi dicono che abbia chiamato suo figlio Dino. Vi immaginate a casa? Dino, Dino, e non si sa mai chi risponde. Ci manca solo che la moglie si chiami Sauro, e siamo a posto…” Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il sindaco di Firenze ed esponente Pd Dario Nardella.

“Ora siamo seri: il Pd non è un taxi che si prende e che si lascia quando si preferisce. Questo vale per Dino, per Sauro e per tutti gli altri. Giarrusso deve esser coerente: ci ha infamato per non so quanti anni e ora improvvisamente cambia idea. Non è questione solo di chiedere scusa – ha concluso a Rai Radio1 Nardella – ma di abbracciare un’idea”.