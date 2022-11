Novembre 27, 2022

Roma, 27 nov. (Adnkronos) – “Non sono la terza via ma da subito ho lavorato per unire le diverse anime del Pd, per un partito che fosse polifonico. Mi batterò, da solo o con chiunque ci vorrà stare, affinché il tema del pluralismo sia salvaguardato”. Così Dario Nardella a margine dell’iniziativa Idea Pd a Roma a chi gli chiedeva se una sua eventuale candidatura possa essere una ‘terza via’ tra Stefano Bonaccini e Elly Schlein.