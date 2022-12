Dicembre 3, 2022

Roma, 3 dic (Adnkronos) – “Ho trovato le ragioni per sostenere la candidatura di Stefano Bonaccini e far confluire idee, tempo, progetti e rapporti nel suo progetto. Un sostegno chiaro e convinto”. Lo ha annunciato Dario Nardella in un incontro con Stefano Bonaccini al teatro del Sale a Firenze.