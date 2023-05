Pd: niente cambio nome a gruppo Ue, sondaggio su ritorno a Pse rinviato’**

Maggio 10, 2023

Roma, 10 mag. (Adnkronos) – Ufficialmente è stato rinviato di un mese. Ma l’impressione è che non se ne faccia più niente. A quanto si apprende da fonti dem a Strasburgo, il sondaggio lanciato dalla spagnola Iratxe García Pérez, presidente del gruppo dei Socialisti e Democratici in Ue, sul possibile ritorno alla vecchia denominazione Pse è stato posticipato. La dead line era stata stabilita entro il 12 maggio nella lettera inviata da Garcia Perez a tutti i membri del gruppo. Ora la comunicazione del rinvio di un mese.

La capogruppo spagnola aveva motivato la sua iniziativa con una questione di ‘marchio’ in vista delle europee 2024: “Un cambiamento, con ‘Partito del Pse’ o ‘Gruppo Pse’, aumenterebbe la nostra visibilità come famiglia politica grazie ad un ‘marchio’ e logo comune, simile alla prassi consolidata di altri Gruppi e partiti politici europei”.

L’ipotesi aveva scatenato polemiche tra i dem. Nel 2009 Piero Fassino e Dario Franceschini concordarono con i vertici del Pse il cambio del nome in Socialisti e Democratici proprio per consentire l’adesione degli eurodeputati Pd al gruppo. La segretaria Elly Schlein era stata costretta a intervenire per stoppare le polemiche. “Per il Partito democratico – il chiarimento del Nazareno- il cambiamento del nome del gruppo dei Socialisti e democratici al Parlamento europeo non è mai stato in discussione. Le indiscrezioni giornalistiche sul presunto sostegno di Elly Schlein a questa ipotesi sono del tutto destituite di fondamento”. La faccenda sembra sia stata archiviata.