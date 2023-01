Gennaio 28, 2023

Roma, 28 gen. (Adnkronos) – “Letizia Moratti in Lombardia non andava bene per il suo passato nel cdx. Ma Dino Giarrusso, pluricandidato ex grillino cha costruito la propria carriera politica insultando i dem, quello sì. Caro Pd basta lezioni di morale, confrontiamoci sulle proposte. Non aspettiamo altro”. Così Lisa Noja di Iv su twitter.