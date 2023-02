Pd: operai Fincantieri riprendono tessera, ‘proposta Schlein ci ha convinto’

Febbraio 14, 2023

Roma, 14 feb (Adnkronos) – “Insieme a 30 compagni della Fincantieri, abbiamo deciso di riprendere la tessera del Partito democratico per fare una battaglia, per riportare in questo partito i valori, la dignità e l’identità del mondo del lavoro. Elly Schlein e la sua proposta politica ci hanno convinto: la sede storica del partito l’hanno comprata i nostri padri e i nostri nonni pagando le cambiali ogni mese, era la casa dei lavoratori di Castellammare e deve tornare ad essere casa nostra”. Lo dice Giovanni De Riso, coordinatore Fiom Castellammare di Stabia.