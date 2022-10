Pd: Orfini, ‘è diventato partito difesa status quo’

Ottobre 6, 2022

Roma, 6 ott. (Adnkronos) – “Il problema non è il simbolo, è che il Pd non ha fallito alla missione di costruire il campo, il Pd doveva essere il campo. Abbiamo trasformato le alleanze, che sono uno strumento, in un fine. Abbiamo affidato agli altri la nostra debolezza, abbiamo trasformato il Pd, nella percezione degli elettori, nel partito della tutela dello status quo quando doveva essere l’opposto, il partito del cambiamento, delle riforme. Manca la rivedicazione di una funzione politica”. Così Matteo Orfini in Direzione.