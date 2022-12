Dicembre 5, 2022

Roma, 5 dic (Adnkronos) – “Adesso Gori dice che se si cambia la carta se ne va. Ma perché non avete detto di no alla fase costituente allora? Il liberismo è messo in discussione a livello teorico e nei fatti in tutto il mondo, a partire dagli Usa, in Italia non se ne può nemmeno parlare. Pena scomunica”. Lo scrive su Twitter Andrea Orlando, del Pd.