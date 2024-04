Pd: Orlando, ‘da giornali destra ricostruzioni fantasy’

12 Aprile 2024

Roma, 12 apr. (Adnkronos) – “Sui giornali di destra e di estrema destra leggo ormai quotidianamente ricostruzioni che mi assegnano la parte del complottardo, una volta in compagnia di Tarquinio e Rutelli, una volta sotto l’egida di Marco Damilano. Vuoi per favorire la nascita di un partito di centro, vuoi per defenestrare la segretaria Schlein”. Così Andrea Orlando del Pd.

“Se non ho smentito è perché la fantascienza e il cosiddetto fantasy sono generi che apprezzo e che meritano rispetto, soprattutto quando a praticarli sono cultori della materia. Oggi però la comicità su Il Giornale raggiunge vette inarrivabili. Sarei infatti parte di una congiura contro il portavoce della stessa Schlein, ‘reo’ di non assicurare, a me è agli altri cospiranti, sufficienti passaggi nei Tg della Rai. Naturalmente la cosa non ha alcun fondamento. Sarebbe più verosimile se il movente fosse opposto. Ovvero se il portavoce della segretaria volesse mandarmi ai Tg potrei aderire ad una congiura contro di lui”.