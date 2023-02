Febbraio 23, 2023

Roma, 23 feb. (Adnkronos) – “Il rischio maltempo domenica? Spero che Bonaccini non mi accusi pure di questo… in questo giorno vedo che addossa a me, a Zingaretti la colpa di tutto quello che è avvenuto negli ultimi 25 anni. Almeno la colpa sul meteo, spero di no”. Così Andrea Orlando a Raio Immagina.