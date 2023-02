Pd: Orlando, ‘errore contrapporre voti circoli e gazebo, iscritti mai così pochi’

Febbraio 27, 2023

Roma, 27 feb. (Adnkronos) – “Sta a Schlein ricomporre l’unità del partito il giorno dopo una competizione che ha visto un peso significativo di chi ha perso. Un peso che non può e non deve essere trascurato, è nella funzione istituzionale di chi ha vinto, Non c’e’ alcuna ragione per pensare che questo non avverrà”. Così Andrea Orlando conversando con i giornalisti alla Camera.

E sul fatto che dall’area Bonaccini c’è chi segnali la contraddizione tra il voto degli iscritti e quello delle primarie, Orlando osserva: “Va fatto notare che il numero degli iscritti al voto non è mai stato così basso. Non sono galassie diverse e contrapposte. Forzare questa contrapposizione è un errore”. Ora, “si tratta di capire come coniugare l’unità del partito, che è un valore, con la linea netta di Schlein. Lei ha detto che è necessaria una costituente e una costituente è un momento in cui si costruisce una casa insieme. Non a colpi di maggioranza”.