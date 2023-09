Pd: Orlando, ‘non perde pezzi ma un malessere esiste e va affrontato’

Settembre 11, 2023

Roma, 11 set (Adnkronos) – “Un mese fa, quando un parlamentare ligure ha aderito al Pd, non ho parlato di espansione del Pd, oggi non parlerei di perdita di pezzi. Ma certo ogni abbandono impone una riflessione”. Lo dice il deputato Pd ed ex ministro del Lavoro Andrea Orlando in una intervista al quotidiano ‘Il Domani’.

“In particolare la storia di chi ha lasciato in Liguria, dirigenti che da principio avevano lavorato alla costruzione del Pd, ci obbliga ad affrontare le ragioni di un malessere che evidentemente esiste. Francamente le ragioni addotte non aiutano a capire -spiega Orlando-. Ma questo non ci esenta da un confronto su come far vivere il pluralismo in questa fase. Per la battaglie che abbiamo di fronte abbiamo bisogno di tutte le energie a disposizione. Credo che tutti ne siano consapevoli. C`è stata una fortissima domanda di novità. La ricerca di un equilibrio richiede pazienza, e sapienza. E anche di un confronto serio su come fare vivere oggi un partito organizzato”.