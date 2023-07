Pd: Orlando, ‘non sono per fare il tagliando ogni tre mesi’

Luglio 23, 2023

Roma, 23 lug (Adnkronos) – “Non penso che ogni tornata elettorale debba essere la prova capitale per un leader di partito. Se si elegge un segretario lo si fa per il tempo che prevede il congresso quindi non sono per fare il tagliando ogni tre mesi come ormai è diventata un po’ prassi. Anche perché nessun progetto si può realizzare con un orizzonte temporale così scarso”. Lo ha detto Andrea Orlando al Caffè della domenica su Radio24.

“Quello che deve fare la Schlein è quello che è riuscita a fare sul tema del salario minimo ovvero mettere insieme le opposizioni e tutto il partito, promuovere una iniziativa. Questa è la fase più difficile ovvero trasformare una battaglia parlamentare in una battaglia che esista nel Paese, cosa non semplice perché è un paese rassegnato, come dice Prodi, che si mobilita con maggiore difficoltà”, ha aggiunto il deputato del Pd.

“I destinatari di molte battaglie sono spesso quelli più lontani dalla politica, i più delusi. Quindi è un lavoro che richiede una organizzazione, una mobilitazione, degli appuntamenti che lei ha indicato e sollecitato. Alimentando un dibattito alla luce del sole”, ha concluso.