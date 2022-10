Pd: Orlando, ‘opposizione parta da lotta a disuguaglianze, così si sconfigge destra’

Ottobre 16, 2022

Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “Il tema centrale è che Europa ci sarà dopo un rafforzamento significativo di una destra che non si mette fuori gioco, ma che sta sempre sul limite. Non è una destra di folklore e di nostalgia, è una destra che ha un disegno diverso dal nostro. Per noi molto pericoloso. Che dobbiamo sconfiggere intestandoci soprattutto il tema della lotta alle diseguaglianze sociali. Noi oggi dobbiamo ricostruire l’opposizione a partire da questo”. Così il ministro del Lavoro, esponente del Pd, Andrea Orlando a Mezz’ora in Più su Rai3.

“Serve una risposta al costo dell’energia a livello europeo ma serve anche una risposta al rischio della crisi sociale. Quindi salario minimo, taglio del cuneo fiscale, rivedere dopo la sentenza della Corte l’articolo 18, dare un po’ di sicurezza e di tranquillità ai lavoratori”.