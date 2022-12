Pd: Orlando, ‘partire da lavoro è anche messa in discussione modello sviluppo destra’

Dicembre 16, 2022

Roma, 16 dic. (Adnkronos) – “Siccome noi vogliamo ricomporre la discussione che c’è nella Costituente con quella che speriamo ci sia dentro il nostro confronto congressuale, allora partire da rivendicazioni che riguardano il lavoro significa rispondere ai lavoratori ma significa anche mettere in discussione l’idea di modello di sviluppo che la destra sta cercando di consolidare”. Lo ha detto il deputato Pd ed ex Ministro del Lavoro Andrea Orlando nel suo intervento a ‘Fondata sul lavoro. Idee per la Costituente del Partito Democratico’.

“Se noi affrontiamo il tema del lavoro povero e della crisi salariale, che si affronta insieme con un intervento sul cuneo fiscale, con la legge sulla rappresentanza e con il salario minimo, se noi interveniamo chiedendo oggi di sostenere di più le imprese che sperimentano sul fronte organizzativo e della governance, se poniamo il tema della lotta alla precarietà, se poniamo l’obiettivo del rispetto degli obiettivi di transizione contenuti nel Pnrr stiamo costruendo una piattaforma che allude, spinge, definisce un modello diverso di competizione del Paese. Su questo asse possiamo costruire anche una alleanza con le imprese che sono le prime ad essere strangolate da questo modello”.