Febbraio 23, 2023

Roma, 23 feb. (Adnkronos) – “Cuperlo mi sembra coerente” nel non aver dato indicazione di voto per le primarie “ma vedo una più forte consonanza tra la sua piattaforma e quella di Schlein ma non tiro nessuno per la giacchetta”. Così Andrea Orlando a Raio Immagina.