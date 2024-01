Pd: Orlando, ‘Renzi-Franceschini? Ok a vedersi per far cadere Meloni, lo facessero anche altri’

Gennaio 21, 2024

Roma, 21 gen. (Adnkronos) – “Renzi e Franceschini sono stati tanti anni al governo insieme, governi di cui facevo parte anche io. Cose da dirsi ne avranno avute. Con rispetto per Renzi e Franceschini non è che se due esponenti politici si vedono e parlano a cena o a pranzo questo cambia la fase politica”. Lo ha detto il deputato Pd ed ex Ministro del Lavoro, Andrea Orlando, al Caffè della domenica con Maria Latella su Radio24.

“Se due esponenti dell’opposizione si vedono per far cadere il Governo Meloni, non parlerei di trame perché stanno facendo il loro lavoro. Semmai talvolta il problema è che pezzi dell’opposizione questo lavoro sembra che non lo facciano. A volte sembra che Italia Viva, anche talvolta Calenda, si pongano il problema di dare ripetizioni al governo piuttosto che metterne in evidenza i limiti”.

“Vedo che negli ultimi mesi questo atteggiamento è un po’ cambiato ed è un bene per tutta l’opposizione perché il fatto di lavorare insieme, e non avere controcanti nell’opposizione, pensiamo al salario minimo, è un passo avanti nella costruzione di una alternativa e soprattutto nel lavoro che l’opposizione deve fare per limitare i danni del governo”.