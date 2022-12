Pd: Orlando, ‘se Schlein è il nuovo vedremo, confido in mondo cattolico e ambientalista’

Dicembre 4, 2022

Roma, 4 dic. (Adnkronos) – “Se Bonaccini rappresenta il vecchio ed Elly Schlein il nuovo sì vedrà nello sviluppo del lavoro del comitato costituente ma a sorpresa le istanze di novità e di cambiamento arriveranno dal mondo cattolico, dal mondo ambientalista”. Lo ha detto Andrea Orlando, ospite del Caffè della domenica su Radio 24.

“C’è una dialettica del tutto nuova tra chi pensa che le cose vadano bene cosi come sono e che con un po’ di buongoverno si possano evitare i danni più macroscopici e chi invece ritiene che per evitare quei danni sia necessario mettere le mani al funzionamento del sistema, pensare a politiche di redistribuzione, pensare a politiche di transizione ecologica, perché le cose non andranno da sole in quella direzione“, ha aggiunto.