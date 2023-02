Febbraio 28, 2023

Roma, 28 feb. (Adnkronos) – “Le primarie hanno fornito una grande prova di partecipazione popolare per il Partito Democratico. Complimenti per la vittoria a Elly Schlein, che avrà il compito di indicare la rotta. Un grazie di cuore a Stefano Bonaccini, la cui presenza in campo è decisiva per il futuro della nostra comunità”. Così il deputato dem, Piero De Luca, su Twitter.