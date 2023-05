Maggio 8, 2023

Roma, 8 mag. (Adnkronos) – ”Un partito politico deve svolgere una funzione di guida, non può essere schiacciato sulle posizioni del sindacato. Correre dietro da una protesta all’altra io credo non gioverà ad Elly Schlein e sicuramente non farà vincere il Pd”. Così la capogruppo di Azione-Italia viva al Senato, Raffaella Paita, ai microfoni di ‘Agorà’ su Raitre.