Pd: Parisi, ‘possono coesistere due linee opposte su un tema come la guerra?’

Gennaio 25, 2023

Roma, 25 gen. (Adnkronos) – “Articolo 1, il partito fondato da Pier Luigi Bersani e Massimo D’Alema che ha aderito al percorso costituente dei Nuovo Partito Democratico non ha votato il decreto che autorizza anche per il 2023 l’invio di armi italiane a Kiev”. Lo scrive Arturo Parisi su twitter dopo il voto di ieri alla Camera sul dl Ucraina in cui non hanno partecipato al voto due esponenti di Articolo 1. “Possono coesistere due linee opposte dentro uno stesso partito su un argomento come la guerra?”.