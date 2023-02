Pd: Parisi, ‘primarie hanno salvato Pd, Schlein può ancora superare Bonaccini’

Febbraio 23, 2023

Roma, 23 feb. (Adnkronos) – Le primarie possono salvare il Pd in crisi? “In qualche modo l’hanno già salvato”. Lo dice Arturo Parisi all’edizione di Bologna del Corriere. “Le primarie hanno da sole già dato una risposta a chi temeva e a chi sperava nella supposta agonia del Pd. Non vede i media? Dalle immagini delle affollate iniziative dei candidati alle cronache di semplici assemblee di circolo. Sono pur sempre immagini di vita. Ne cerchi di equivalenti negli altri partiti. E anche dentro questa gravissima crisi della partecipazione, confermata dalle ultime regionali, lei pensa che il partito avrebbe potuto resistere alla disfatta senza il contributo dato dalla mobilitazione delle primarie?”.

Come valuta il profilo dei due candidati? “Se dovessi definirli a partire dalle parole si potrebbe pure fare a sorte. E questo non è bene. Al di là delle parole i due percorsi personali segnalano due prospettive molto diverse che la gente ha colto. Da una parte sta una proposta in nome della esperienza di governo radicata nel territorio che si rivolge a tutto campo. Dall’altra la ricerca rinnovata di una identità che antepone la preoccupazione della rappresentanza a quella del governo”.

I gazebo possono ribaltare il risultato dei circoli? “So solo che il fatto che questa prospettiva sia definita possibile è la cifra che rende vero il voto che ci attende”.