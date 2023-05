Maggio 4, 2023

Roma, 4 mag (Adnkronos) – “Non foss’altro per il fatto che milito in un partito chiamato “Democratico” dico no all’ipotesi di togliere il termine “Democratici” dal nome del gruppo “Socialisti e Democratici” al Parlamento Europeo. Sempre più il Pse deve fare a ogni livello scelte inclusive, di allargamento”. Così su Twitter il senatore del Pd Dario Parrini.