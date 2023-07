Pd: Parrini, ‘valorizzare ruolo iscritti, siamo un partito non un movimento’

Luglio 22, 2023

Roma, 22 lug (Adnkronos) – “Dobbiamo essere un partito capace di valorizzare il ruolo degli iscritti, non siamo un movimento ma un partito. Dobbiamo guardare con grande interesse al modello dell’Annual conference del Partito laburista, a forme di confronto programmatiche annuali con proposte che poi vanno al voto degli iscritti e costituiscono il punto di riferimento del partito, altrimenti non riusciamo a far contare gli iscritti”. Lo ha detto il senatore del Pd Dario Parrini nel suo intervento alla convention di Energia popolare a Cesena.