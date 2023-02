Pd: per ChatGpt vince Schlein

Febbraio 17, 2023

Roma, 17 feb (Adnkronos) – L’Intelligenza artificale non ha dubbi: Elly Schlein sarà la prossima segretaria del Pd. La candidata avrà la meglio su Stefano Bonaccini con il 55% delle preferenze contro il 45% del presidente dell’Emilia Romagna. “Ovviamente è solo puro divertimento, ChatGPT deve ancora raffinare i suoi algoritmi ‘politici'”, avverte Sondaggi Bidimedia, la società che si è rivolta all’AI per chiedere come finiranno le primarie Pd del 26 febbario.

Sui suoi social, Bidimedia riporta le preferenze ‘raccolte’ secondo l’Intelligenza artificiale in tutte le regioni dai due aspiranti leader dem. Schlein sbanca in Veneto (70%) ed è forte in diverse zone del sud come Sicilia (70%), Puglia (60%), Campania (65%). Bonaccini si afferma nella ‘sua’ Emilia Romagna (60%) così come in Molise (60%). Pari e patta (50% a 50%) tra i due contendenti in Liguria, Marche e Abruzzo.