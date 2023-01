Pd: per fronte Bonaccini ‘dibattito surreale’, voto on line ‘limitato’ non convince**

Gennaio 11, 2023

Roma, 11 gen. (Adnkronos) – Non convince la mediazione sul voto on line ‘limitato’. Chi sta seguendo da vicino la vicenda per il fronte Bonaccini manifesta tutta la perplessità sulle proposte in campo per arrivare a una sintesi sullo scontro in corso sulla possibilità di affiancare il voto telematico ai gazebo. “E’ un dibattito surreale, davvero surreale”, è lo sfogo raccolto dall’Adnkronos di un dirigente di primo piano della mozione Bonaccini.

“Il voto on line per gli anziani? Perchè gli anziani usano lo spid? Già abbiamo cambiato le regole, le vogliamo cambiare ancora quando ormai siamo arrivati a ridosso del congresso? Se c’è un tema di prevedere modalità ulteriori di voto, compreso quella telematico, ne discuteremo con calma dopo il congresso”, è il ragionamento che si fa nell’area che sostiene il presidente della regione Emilia Romagna.

Ma in assenza di una sintesi, si rischia il voto in Direzione e la mozione Bonaccini rischia di non avere la maggioranza… “Questo è tutto da vedere -si argomenta- perchè gli equilibri sono molto cambiati. E comunque se vogliono arrivare a un voto, si voti”.