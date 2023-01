Gennaio 5, 2023

Roma, 5 gen. (Adnkronos) – “Per il segretario Letta la data per le primarie resta quella del 19 febbraio in linea con quanto già deciso. Eventualmente sarà la Direzione della prossima settimana a valutare la richiesta dei candidati, essendo la Direzione stessa delegata dall’Assemblea nazionale a gestire l’ingorgo creato dal voto imminente per il rinnovo della 4 amministrazioni regionali”. Così fonti del Nazareno sull’ipotesi di rinviare le primarie al 26 febbraio.