Pd: Petitti, ‘da Dems contributo per sinistra che esprime idea di futuro’

Ottobre 13, 2023

Roma, 13 ott. (Adnkronos) – “La quarta edizione della Festa nazionale di Dems è una festa della partecipazione e della democrazia. Questi tre giorni saranno un’occasione per fare il punto rispetto alla ripresa autunnale della politica nazionale con al centro temi come il lavoro, il salario minimo, la lotta all’inflazione, la sanità pubblica, la scuola pubblica. Tutto questo in un momento in cui al Governo del Paese c’è la destra, nell’approssimarsi delle elezioni europee che determineranno il futuro dell’Europa”. Lo ha detto la Presidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, Emma Petitti, aprendo la Festa nazionale di Dems in corso a Rimini.

“Se un’Europa federale, sociale, con al centro il welfare, la transizione ecologica, le giovani generazioni. Oppure un’Europa conservatrice, tradizionalista, nazionalista, corporativa, autarchica, vittima dei propri egoismi e delle proprie paure, che per non vedere i problemi alza nuovamente i muri dell’incomunicabilità. Dems in questi anni, dal 2017, ha sempre cercato di tenere vivo il dibattito a sinistra per realizzare una sinistra di questo tempo, una sinistra moderna che non volge lo sguardo indietro ma che esprime una idea di futuro, capace di ascoltare le giovani generazioni, il mondo del lavoro, l’impresa e il mondo produttivo”.

“Soggetti tutti ridimensionati dalla Gig Economy, multinazionali che guadagnano più degli stati. E basterebbe solo questo a dire che c’è un problema di redistribuzione di ricchezza e di opportunità. E questo è lo spazio che deve occupare la sinistra. E dal 2017 Dems ha fatto questo, ha dato questo contributo. Grazie a chi ha voluto Dems, grazie al suo fondatore Andrea Orlando. E dal 2017 la festa di Dems nata a Rimini, si è consolidata a Rimini, città dell’incontro, dell’ospitalità, della solidarietà”.