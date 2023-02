Pd: Picierno, ’20 punti vantaggio per Bonaccini, rimonta Schlein solo in comunicati’

Febbraio 12, 2023

Roma, 12 feb. (Adnkronos) – “Già una settimana fa si parlava di onda inarrestabile, oggi, dopo un dato consolidato che ci vede avanti di 20 punti, autorevoli esponenti della mozione Schlein rinviano la narrazione della rimonta e danno appuntamento alle primarie per il ribaltone ma incredibilmente continuano a parlare di risultato al di sopra delle aspettative. Evidentemente qualcosa non torna: pare difficile immaginare che la mozione Schlein di aspettasse un risultato addirittura inferiore ai venti punti di distacco che raccontano i risultati di queste ore”. Lo dichiara Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento europeo ed esponente dem.

“La presunta rimonta è stata raccontata soltanto dai comunicati stampa ma la realtà parla di un vantaggio consolidato e enorme di Stefano Bonaccini che premia un lavoro forte e di lungo respiro nei circoli che chiedono discontinuità e dimostrano di saper valutare senza infigimenti il vero dato di novità di questo tempo complesso per le democratiche e i democratici. Siamo certi che il voto degli iscritti rappresenti anche l’orientamento dei nostri elettori che il 26 febbraio voteranno per le primarie. I nostri iscritti sono un pezzo del paese, non vivono su Marte”, conclude.